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Problema à vista

Empresa explica que gramado da Arena do Corinthians tem prazo para ficar ideal; Inter joga no local na próxima quinta

World Sports, responsável pela troca, se defendeu nesta sexta-feira (31), dizendo que os problemas ocorreram pela volta precoce dos jogos no novo piso

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Estadão Conteúdo

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