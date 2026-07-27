"Voltar à prateleira alta": Calebe manda recado no Inter e revela trunfo para Pezzolano

Calebe posou para fotos ao lado da mulher, a cantora gospel Sarah Beatriz Rafael Diverio / Agência RBS

O meia Calebe foi apresentado oficialmente como reforço do Inter. O jogador de 26 anos concedeu entrevista no Beira-Rio, recebeu a camisa 30 e agora corre contra o tempo para ficar à disposição de Paulo Pezzolano.

Na entrevista coletiva, reconheceu o momento difícil do time e prometeu esforço para sair da beira do Z-4:

— Precisamos fazer um grande trabalho nesse restante de jogos. Cada um é uma final. Sabemos que vai ser muito difícil, mas com a confiança e com a união do grupo, da comissão, da diretoria e da torcida, vamos virar essa chave e voltaremos a dar alegria para os colorados. O Inter precisa voltar à prateleira alta.

O jogador lembrou que já tinha sido alvo do Inter algumas vezes e que o acerto tinha vindo "no tempo de Deus". O objetivo é ter condições físicas para entrar em campo o quanto antes. Seu último jogo havia sido em 21 de abril, contra o Real Madrid, quando estava no Alavés.

— Estava de férias, aproveitei uns dias com minha esposa. Temos de cuidar do corpo e fiz isso, mas é diferente estar dentro de campo, jogando com intensidade. Estou me sentindo bem e à disposição do treinador para ajudar o Inter o mais rápido possível — disse.

Cantora gospel na platéia

A esposa, inclusive, estava na apresentação. A cantora gospel Sarah Beatriz, uma das mais importantes do segmento, subiu ao palanque e fez algumas fotos com o jogador.

Sobre sua função em campo, Calebe afirmou que se considera um jogador versátil do meio para a frente. Lembrou que foi escalado como segundo volante, meia central, meia aberto, segundo atacante e até ala pela direita. E garantiu que o período na Europa trouxe maturidade mental e tática. Prometeu bastante entrega. E, para ilustrar isso, elencou os técnicos com os quais trabalhou:

— Meu primeiro treinador foi Sampaoli, que me subiu no Atlético-MG, era um treinador que pedia muita intensidade. Depois tive outros do mesmo estilo, como Vojvoda no Fortaleza, e Coudet, que já teve passagem aqui no Inter, trabalhamos no Atlético-MG e ele acabou me levando para a Europa. Meu corpo está muito acostumado com essa exigência de intensidade e de alto rendimento.