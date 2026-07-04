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Vitinho de falso 9 e mais mudanças no time: saiba como foi o jogo-treino do Inter contra o Coritiba

Atividade ocorreu no final da manhã deste sábado

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Geison Lisboa

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