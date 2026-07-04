Vitinho de falso 9 e mais mudanças no time: saiba como foi o jogo-treino do Inter contra o Coritiba

Jogo-treino foi com portões fechados no Beira-Rio. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter realizou seu primeiro teste durante o período de intertemporada. Na manhã deste sábado (4), a equipe comandada por Paulo Pezzolano disputou um jogo-treino contra o Coritiba, no Beira-Rio. A atividade foi dividida em três tempos de 30 minutos.

Segundo apurou a reportagem de GZH, no primeiro tempo, que terminou com vitória colorada por 1 a 0, com gol do zagueiro Mercado, Pezzolano escalou o jovem João Victor, meia-atacante de 18 anos, na linha de meias ao lado de Bernabei e Carbonero. Vitinho atuou como referência no ataque.

O time que iniciou a atividade foi formado por: Anthoni; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Villagra e Paulinho; João Victor, Carbonero, Bernabei e Vitinho.

A utilização de Vitinho no comando de ataque ocorreu em razão da saída de Rafael Borré, que rescindiu seu contrato com o Inter para retornar ao River Plate. Já o centroavante Alerrandro não se apresentou nas melhores condições físicas após o período de férias.

Atuando pelo lado direito, João Victor tinha a missão de fechar os espaços por aquele setor e recuar para auxiliar na marcação. No segundo tempo, Allex entrou em seu lugar para desempenhar a mesma função.

Outras mudanças foram realizadas ao longo do jogo-treino, já que as substituições eram ilimitadas e podiam ser feitas a qualquer momento. O meia Alan Patrick, por exemplo, foi utilizado a partir da segunda etapa da atividade.

Na próxima quarta-feira (8), o Inter fará mais um jogo-treino, desta vez diante do Cerro Largo, do Uruguai. A atividade também está marcada para ocorrer no gramado do Estádio Beira-Rio.