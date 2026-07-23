Victor Gabriel se pronuncia após lesão grave de Pec ser confirmada: "Sempre fui um jogador leal"

Gabriel Pec precisará passar por cirurgia após lesão causada por zagueiro do Inter. Lucas Bubols / Cruzeiro / Divulgação

Victor Gabriel usou as redes sociais para se pronunciar sobre a lesão de Gabriel Pec. O atacante do Cruzeiro sofreu uma fratura na tíbia da perna esquerda e precisará passar por cirurgia após entrada forte do zagueiro colorado durante a partida de quarta-feira (22), no Beira-Rio.

"Lamento profundamente o ocorrido de ontem (quarta-feira) na partida contra o Cruzeiro. Foi um lance infeliz. Jamais foi minha intenção causar qualquer lesão ou prejudicar um colega de profissão", destacou Victor Gabriel em uma nota publicada nos stories do Instagram.

Pec fazia sua estreia pelo clube mineiro em jogos oficiais. Ele foi uma das duas contratações para o segundo semestre da temporada.

"Durante toda minha carreira fui um jogador leal e a favor do jogo limpo. Esta foi minha primeira expulsão no profissional e trabalharei para que outras não aconteçam", continuou o zagueiro colorado.

O Cruzeiro analisa se pedirá à CBF o afastamento de Victor Gabriel pelo mesmo perído de recuperção de Gabriel Pec. O Inter monitora as ações jurídicas e prepara a defesa do seu atleta.

O zagueiro do Inter ainda contou que entrou em contato com o atacante do Cruzeiro para pedir desculpas e desejar uma pronta recuperação. E pediu perdão à torcida colorada por suas ações.

"Venho também pedir perdão à torcida do Internacional pela minha conduta. Continuarei empenhado todos os dias em dar o meu melhor pelo Clube do Povo", concluiu.

Veja a publicação de Victor Gabriel

Jogador publicou nota nos stories do Instagram. @victorgabriel6_ / Reprodução