Inter

No tribunal
Notícia

Victor Gabriel é condenado pelo STJD por entrada em Gabriel Pec; veja quanto tempo ele ficará fora

Zagueiro do Inter se manifestou durante o julgamento; defesa apresentou áudio falso do VAR para diminuir a pena 

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS