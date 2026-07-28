Victor Gabriel é condenado pelo STJD por entrada em Gabriel Pec; veja quanto tempo ele ficará fora

Victor Gabriel não deve voltar a jogar até o final do ano. Ricardo Duarte / Inter,divulgação

O zagueiro Victor Gabriel, do Inter, foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nesta terça-feira (28), pela entrada no atacante Gabriel Pec do Cruzeiro. O zagueiro acabou suspenso por seis jogos ou até o cruzeirense voltar aos treinos, com prazo máximo de 180 dias.

E seis meses é justamente a previsão médica para o retorno do atleta, que sofreu fratura na perna esquerda. Ou seja: o jogador do Inter não deve atuar mais em 2026.

Na partida da última quarta-feira (22), em que o clube mineiro venceu o Colorado por 2 a 1, no Beira-Rio, Victor Gabriel foi expulso aos 15 minutos do segundo tempo. A entrada fraturou a perna de Pec, que passou por cirurgia.

O Cruzeiro realizou um pedido de ingresso como terceiro interessado no julgamento, mas foi indeferido pela 6ª Comissão Disciplinar do STJD.

No julgamento, entre elementos, a defesa do Inter apresentou um áudio falso do VAR. Nele, o diálogo entre o suposto o árbitro e o operador de vídeo a recomendação era para rever o cartão vermelho.

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O zagueiro colorado se emocionou durante a sua fala, alegando ser "um momento muito difícil da carreira", além de voltar a pedir desculpas para Pec e para o Cruzeiro.

Victor Gabriel foi suspenso por seis partidas por jogada violenta, prevista no Art. 254 1º inciso. No 3º parágrafo do mesmo artigo, o qual estabelece "se a vítima da jogada violenta grave ficar impossibilitada de atuar, o infrator poderá continuar suspenso até que o jogador lesionado volte a treinar ou receba suspensão de até 180 dias", o zagueiro recebeu a pena máxima.