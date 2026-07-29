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Venda de Braian Aguirre aproxima Inter de acordo por centroavante

Lateral de 25 anos está fora da partida contra o Flamengo por conta de avanço nas tratativas com clube argentino

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Rodrigo Oliveira

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