Venda de Braian Aguirre aproxima Inter de acordo por centroavante

Valores da venda de Aguirre ainda são mantidos em sigilo. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

O Inter encaminhou a venda do lateral Braian Aguirre, 25 anos, para o Rosario Central-ARG. Com o valor da transação, o clube pretende avançar nas tratativas com Álex Arce, 31 anos, do Independiente Rivadavia-ARG.

Por conta da negociação com os argentinos, Braian Aguirre foi retirado da concentração e está fora do jogo contra o Flamengo, nesta quarta (29).

Os valores da venda do argentino ainda são mantidos em sigilo. Porém, o Colorado firmou posição para adquirir o máximo de quantia à vista.

Parte deste valor será utilizado para melhorar a proposta ao Independiente Rivadavia, que pede US$ 3 milhões para liberar Arce. O diretor-executivo de futebol Fabinho Soldado deve viajar nos próximos dias à Argentina para destravar o negócio.

Conforme apurado por Zero Hora, o técnico Paulo Pezzolano não tinha interesse em se desfazer de Braian Aguirre. Porém, como a prioridade é a contratação de um centroavante, o clube optou por realizar a transação.