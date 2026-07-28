Veja como está sendo a passagem do lateral Iago no Bahia; jogador está próximo do Inter

Iago chegou ao Bahia em 2024 e tem contrato até o fim de 2028. Rafael Rodrigues / Bahia,divulgação

Sete anos após deixar o Beira-Rio rumo ao futebol alemão, o lateral-esquerdo Iago está próximo de vestir a camisa do Inter novamente. Atualmente no Bahia, o jogador deve assinar um vínculo de empréstimo até o fim do ano.

Iago foi vendido ao Augsburg, em 2019, por 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 28 milhões na época), quando tinha 22 anos. Em 2024, ele manifestou interesse em retornar ao futebol brasileiro, o que despertou interesse do Inter. Contudo, o Bahia, que já era administrado pelo Grupo City, venceu a disputa e assinou um pré-contrato com o atleta.

— Ele chegou ao Bahia em uma expectativa tremenda. Pré-contrato assinado, clube soltando nota, informando que assinou com o atleta e que, a partir daquele momento, iria esperar os próximos seis meses até a conclusão do contrato dele com os alemães — lembra Marinho Júnior, setorista do Bahia no Canal do Puco.

Em julho de 2024, o defensor começou a jogar pelo time nordestino, mas não se firmou, terminando a temporada com 15 jogos, sendo apenas três como titular. Em outubro, teve uma lesão muscular na coxa que o deixou longe dos gramados até fevereiro do ano seguinte.

Assim como no primeiro ano, Iago também não conseguiu superar a concorrência de Luciano Juba em 2025. Na temporada passada, Iago participou de 28 partidas e foi titular em 15 delas. Além disso, marcou dois gols e deu três assistências.

Em 2026

Lateral teve melhor desempenho durante o Campeonato Baiano. @ecbahia / X/Reprodução

Neste ano, o lateral-esquerdo teve mais destaque no Campeonato Baiano, quando Rogério Ceni escalou com frequência o time "reserva". O fato de ter características ofensivas fez com que o treinador o escalasse mais à frente em determinados jogos.

— O melhor momento do Iago Borduchi foi jogando o Campeonato Baiano, quando o Rogério utilizava um time reserva. Por muitas vezes, o Rogério utilizava o Iago mais como um extremo pelo lado esquerdo do que como um lateral — lembrou Marinho Júnior.

Em poucas partidas da temporada, o jogador chegou a atuar junto de Luciano Juba no time titular, mas atuando como ponta. Antes da Copa do Mundo, o titular, que esteve na pré-lista de Ancelotti para o Mundial, teve lesão na coxa, o que deu espaço para Iago ser titular nos dois últimos jogos.

Ele até conseguiu terminar a primeira partida, mas depois também teve uma lesão muscular na coxa, que o tirou do último jogo e prejudicou a sua intertemporada. Na volta dos jogos, Rogério Ceni deu preferência ao jovem Zé Guilherme, ex-Grêmio, já que Luciano Juba ainda não está 100% recuperado.

— A questão é, quando você esperava mais do Iago, quando você acreditava um pouco mais no Iago e falava "agora vai", o Iago acabava se machucando e deixando o Bahia na mão — concluiu Marinho Júnior.

Em 2026, Iago soma 11 partidas, um gol marcado e uma assistência. Se for contratado, o jogador chegará ao Estádio Beira-Rio já recuperado da última lesão. No Inter, ele terá a concorrência de Matheus Bahia e do jovem Luiz Felipe, já que Bernabei está consolidado como meia.