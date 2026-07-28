Inter

No radar colorado
Notícia

Veja como está sendo a passagem do lateral Iago no Bahia; jogador está próximo do Inter

Formado no Colorado, atleta pode retornar ao Beira-Rio por empréstimo até o fim do ano 

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Antonio Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS