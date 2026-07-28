Veja como Calebe pode se encaixar no Inter de Paulo Pezzolano

Calebe foi apresentado nesta segunda-feira (27). Ricardo Duarte / Inter,divulgação

Terceiro reforço do Inter para o segundo semestre de 2026, o meia Calebe assinou contrato até a metade do próximo ano e chega por empréstimo junto ao Fortaleza. Aos 26 anos, o jogador ainda carrega no currículo passagens por Atlético-MG e por Alavés, da Espanha, o último clube que defendeu em campo.

Em Porto Alegre, Calebe chega para "substituir" Bruno Tabata, que retornou ao futebol do Catar. A ideia é que ele seja aproveitado como um meia aberto pela direita, como vinha atuando no futebol espanhol. Neste momento, o titular da função é Vitinho, que tem atuado até como ala.

Na Espanha, a passagem de Calebe esteve muito ligada a Eduardo Coudet. O meia foi um pedido do técnico argentino, que já havia treinado o jogador no Atlético-MG. Ele chegou e assumiu a titularidade, o que provocou a negociação do espanhol Carlos Vicente, que era o mais escalado pelo setor.

Contudo, após a saída de Coudet, Calebe perdeu espaço e foi para o banco de reservas. Durante o período, jogou na maioria das vezes aberto pela direita, com a presença de dois atacantes mais à frente.

— É um jogador de grande qualidade técnica. A chegada de Quique Sánchez Flores como técnico após a saída de Coudet lhe custou a vaga no time titular, e ele não jogou mais. Por aqui, jogava mais próximo à linha lateral, mas não como um ponta. Eu vejo mais como um meia-atacante, uma mescla entre o meio de campo e a principal ameaça ofensiva — disse Juan Carlos Cendoya Alvarez, setorista do Alavés para a Rádio Nacional de Espanha (RNE).

No Alavés, Calebe disputou 20 jogos durante a temporada 2025-2026 e não marcou gols. Ele foi titular 15 vezes e teve uma média próxima de 40 minutos por jogo.

Outras alternativas

Por mais que tenha sido mais testado pela direita na última temporada, Calebe já atuou em outras posições do meio de campo.

Durante a passagem pelo Atlético-MG, clube em que foi formado, entre 2020 e 2022, o jogador atuou como segundo volante, mas também como armador. Neste caso, ele também pode disputar posição com jogadores como Bruno Henrique e Paulinho, além de Alan Patrick.

— É um jogador habilidoso, canhoto e que bate bem na bola. Ele pode fazer tanto a meia quanto também a parte da "volância" no meio de campo — disse Paulo Azeredo, jornalista da Rádio Itatiaia.

Já nos tempos de Fortaleza, em que viveu a melhor temporada em 2023, Calebe já começou a cair mais pelo lado direito, mas como um meia avançado, próximo do centroavante da equipe. Em determinados momentos, foi segundo atacante.

— A melhor temporada foi a primeira, quando ele chegou para ser o camisa 10. O Fortaleza estava em condição melhor em relação a hoje, tinha Libertadores, Sul-Americana. Depois, ele caiu de rendimento por conta de lesões — comentou Fernanda Alves, setorista do Fortaleza da Rádio Verdes Mares.

No Atlético-MG, o meia disputou 65 jogos, marcou dois gols e deu seis assistências. Já no Fortaleza, esteve em campo 98 vezes, balançou as redes em nove oportunidades e deu nove assistências.