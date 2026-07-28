Veja a transcrição do áudio fake do "VAR" usado pelo Inter na defesa de Victor Gabriel

O zagueiro foi suspenso por seis jogos ou até o cruzeirense voltar aos treinos, com prazo máximo de 180 dias. E seis meses é justamente a previsão médica para o retorno do atleta, que sofreu fratura na perna esquerda. Ou seja: o jogador do Inter não deve atuar mais em 2026.

O advogado Rogério Pastl esteve no julgamento a serviço do Inter. Um dos elementos da defesa foi um áudio que seria da conversa entre o árbitro Flávio Rodrigues de Souza e Carlos Eduardo Nunes Braga, responsável pelo VAR no jogo da quarta-feira passada (22).

Zagueiro Victor Gabriel foi condenado pelo STJD. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Pouco depois do uso do áudio no tribunal, a auditora Aline Gonçalves contestou a veracidade da prova. Diante da descoberta, a defesa do Inter solicitou que ele fosse excluído das provas. Após a sessão, a CBF confirmou que o áudio é falso.

Pec teve fratura na perna esquerda e não deve jogar mais no ano. Lucas Bubols / Cruzeiro / Divulgação

Veja a transcrição do áudio fake utilizado pelo Inter

"Árbitro"

– Eu fui para o campo, vi o carrinho com as duas pernas, ok?

"VAR"

– Mas para aplicação direta, você não quer verificar aqui na cabine?

"Árbitro"

– Não, ele força o movimento com as nádegas, ele levanta a sola, ok? Eu acho que tá melhor.

"VAR"

– Pega um pouco acima do meião branco do jogador do Cruzeiro, um pouco acima.

"Árbitro"

– Não, vocês estão me incutindo dúvida agora. Eu posso estar errado. Eu preciso rever, vocês acham?

"VAR"

– Tudo bem, tudo bem, mas você não quer verificar a intensidade do lance? Porque ele escorrega, é acidental.

"Árbitro"

– É o que eu tô perguntando. Vocês acham que eu tenho que ir, ouvir o campo?

"VAR"

– O campo tá molhado, Flávio.

"Árbitro"

– Não, eu fui no campo. Dá licença, que eu tô falando com ele. Eu vi o carrinho com a sola.

"VAR"

– Eu sei, eu sei, mas o vermelho direto me parece exagero. O campo tá molhado, repito.

"Árbitro"

– Eu tô pensando aqui, tá? Eu tô pensando, mas acho que eu vou manter o vermelho para não causar confusão em campo.

"VAR"

– Ok, ok. É que na visão da cabine não oferecia perigo.

"Árbitro"

– Bom, tudo bem. Eu ouço a recomendação de vocês, mas só para não causar confusão.

"VAR"

– Tá bom, a decisão final é sua.

"Árbitro"

– Ok, para não causar confusão, eu vou manter o que eu decidi em campo, ok? Só por isso.

"VAR"

– Ok.