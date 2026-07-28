Veja a transcrição do áudio fake do "VAR" usado pelo Inter na defesa de Victor Gabriel

A defesa do Inter usou um áudio de perfil de paródia do VAR para defender Victor Gabriel, julgado e condenado pelo STJD, nesta terça-feira (28), por entrada violenta em Gabriel Pec, do Cruzeiro.
O zagueiro foi suspenso por seis jogos ou até o cruzeirense voltar aos treinos, com prazo máximo de 180 dias. E seis meses é justamente a previsão médica para o retorno do atleta, que sofreu fratura na perna esquerda. Ou seja: o jogador do Inter não deve atuar mais em 2026.
O advogado Rogério Pastl esteve no julgamento a serviço do Inter. Um dos elementos da defesa foi um áudio que seria da conversa entre o árbitro Flávio Rodrigues de Souza e Carlos Eduardo Nunes Braga, responsável pelo VAR no jogo da quarta-feira passada (22).
Pouco depois do uso do áudio no tribunal, a auditora Aline Gonçalves contestou a veracidade da prova. Diante da descoberta, a defesa do Inter solicitou que ele fosse excluído das provas. Após a sessão, a CBF confirmou que o áudio é falso.
Veja a transcrição do áudio fake utilizado pelo Inter
"Árbitro"
– Eu fui para o campo, vi o carrinho com as duas pernas, ok?
"VAR"
– Mas para aplicação direta, você não quer verificar aqui na cabine?
"Árbitro"
– Não, ele força o movimento com as nádegas, ele levanta a sola, ok? Eu acho que tá melhor.
"VAR"
– Pega um pouco acima do meião branco do jogador do Cruzeiro, um pouco acima.
"Árbitro"
– Não, vocês estão me incutindo dúvida agora. Eu posso estar errado. Eu preciso rever, vocês acham?
"VAR"
– Tudo bem, tudo bem, mas você não quer verificar a intensidade do lance? Porque ele escorrega, é acidental.
"Árbitro"
– É o que eu tô perguntando. Vocês acham que eu tenho que ir, ouvir o campo?
"VAR"
– O campo tá molhado, Flávio.
"Árbitro"
– Não, eu fui no campo. Dá licença, que eu tô falando com ele. Eu vi o carrinho com a sola.
"VAR"
– Eu sei, eu sei, mas o vermelho direto me parece exagero. O campo tá molhado, repito.
"Árbitro"
– Eu tô pensando aqui, tá? Eu tô pensando, mas acho que eu vou manter o vermelho para não causar confusão em campo.
"VAR"
– Ok, ok. É que na visão da cabine não oferecia perigo.
"Árbitro"
– Bom, tudo bem. Eu ouço a recomendação de vocês, mas só para não causar confusão.
"VAR"
– Tá bom, a decisão final é sua.
"Árbitro"
– Ok, para não causar confusão, eu vou manter o que eu decidi em campo, ok? Só por isso.
"VAR"
– Ok.
📩 Receba as principais notícias do Inter direto no seu e-mail. Clique aqui e inscreva-se na newsletter do Colorado.