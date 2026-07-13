Titular do Inter é ausência no treino desta segunda-feira

O Inter se reapresentou nesta segunda-feira (13) após folga do grupo de jogadores no domingo (12). Contudo, Sergio Rochet não participou da atividade. O jogador esteve no departamento médico e ainda não se sabe qual foi o problema clínico apresentado pelo atleta.
Na última semana, a primeira desde que o goleiro voltou da Copa do Mundo, ele realizou trabalhos na academia. Nesta segunda, o uruguaio treinaria pela primeira vez no gramado com os demais companheiros.
Rochet defendeu o Uruguai no Mundial, mas disputou apenas o segundo tempo da última rodada da fase de grupos, contra a Espanha. O jogador perdeu a titularidade na seleção por conta do momento instável que viveu no Inter no primeiro semestre, inclusive com problemas físicos.
Desde que chegou ao clube, em 2023, o goleiro conviveu com alguns problemas de lesão. Apesar do departamento de futebol confiar na sua recuperação, principalmente após a troca do preparador de goleiros, o Inter está no mercado atrás de um novo jogador para a posição.
A ideia é que ele seja uma espécie de "sombra" para Rochet. O nome de José Contreras é o favorito, e o Inter chegou a acertar salários com o atleta. Contudo, a pedida elevada do Barcelona-EQU fez o Inter recuar na negociação. Também goleiro, Matheus Cunha, do Cruzeiro, foi um nome oferecido ao clube gaúcho.
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