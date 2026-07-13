Titular do Inter desperta interesse do futebol italiano

Bruno Gomes pode deixar o Inter. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Mesmo com grandes atenções do mercado em Carbonero e Bernabei, Bruno Gomes também pode resultar venda para o Inter. O volante, que é dono da lateral direita colorada há dois anos, desperta o interesse de um clube italiano. Uma proposta poderá ser apresentada nas próximas semanas.

Na segunda passagem pelo Beira-Rio, o jovem de 25 anos tem 134 partidas disputadas. São dois gols e seis assistências no período. Ele foi adaptado na linha defensiva por Roger Machado e mantido por outros treinadores. Há o desejo de aproveitamento na posição original.

Segundo apurou Zero Hora, o agente André Cury foi procurado nos últimos dias para saber as condições para eventual negociação. A Fiorentina, antes da lesão ligamentar do atleta, sofrida em 2024, realizava monitoramento do jogador. Agora, o clube interessado é mantido em sigilo, pois não foi apresentada oferta ainda ao Inter.

Um facilitador para a transferência ao futebol europeu é a cidadania italiana de Bruno Gomes, obtida há alguns anos. Ele não ocuparia a vaga extracomunitária.

Valores

Na virada de ano, o Athletico-PR ofereceu 4 milhões de euros, mas as conversas não avançaram. O Inter não quis liberar o jogador para um concorrente do mercado nacional. Há estimativa que a liberação para o Exterior poderia ocorrer pelo dobro do valor.

Contrato até dezembro de 2027

O vínculo do Inter com Bruno Gomes tem duração até dezembro de 2027. O clube tem 75% dos direitos econômicos. O restante está dividido entre Vasco e Coritiba.