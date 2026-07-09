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Titular de seleção e média de um gol sofrido por jogo: o desempenho do goleiro na mira do Inter

José Contreras despertou o interesse de clubes brasileiros

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