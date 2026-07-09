Titular de seleção e média de um gol sofrido por jogo: o desempenho do goleiro na mira do Inter

Contreras em ação contra o Botafogo na Libertadores deste ano. Vitor Silva / Botafogo,Divulgação

O Inter abriu negociações para contratar José Contreras, goleiro venezuelano que atua no Barcelona de Guayaquil-EQU e despertou o interesse de clubes do futebol brasileiro. A informação é do jornalista César Luis Merlo e foi confirmada pelo colunista de GZH Vagner Martins.

Aos 31 anos, Contreras tem contrato vigente com a equipe equatoriana até o final de 2026 e é um dos destaques do atual elenco. O goleiro assumiu a condição de titular da seleção venezuelana após a disputa das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo, em setembro do ano passado. O país não se classificou para a atual edição.

Entre outubro de 2025 e junho de 2026, a Venezuela participou de sete partidas válidas por amistosos internacionais e Fifa Series. O goleiro foi titular em seis oportunidades, incluindo a derrota para a Argentina no Hard Rock Stadium, pelo placar de 1 a 0, com gol de Lo Celso.

Apesar do revés, Contreras foi destaque do jogo com 10 defesas realizadas, segundo a plataforma de estatísticas SofaScore.

— É um goleiro experimentado. No Equador, foi o melhor goleiro do campeonato local. Vive seu auge, é alto e costuma pegar pênaltis. Pessoalmente, é introvertido. Não costuma falar muito. Se o Inter contratá-lo, fecharia com um grande goleiro. Não tenho dúvida de que ele estará à altura da exigência — afirma Carlos Domingues, narrador da TV venezuelana Televen.

No âmbito de clubes, foram 27 partidas disputadas neste ano com 28 gols sofridos. Pela Libertadores, o venezuelano contribuiu para que o Barcelona-EQU passasse pelas fases preliminares da competição, eliminando Argentinos Juniors e Botafogo.

Na fase de grupos, no entanto, a equipe equatoriana foi lanterna da chave com Boca Juniors, Cruzeiro e Universidad Católica.

— Em 2025, teve uma grande atuação contra o Corinthians. Depois, teve uma lesão e ficou fora por alguns meses. Joga bem com os pés e é muito elástico. Ele ganhou respeito no Equador. Seria uma baixa terrível para o Barcelona, que demorou para encontrar um goleiro seguro. Seria um tremendo reforço para o Inter — destaca Juan Fuenzalida, jornalista da CRE Satelital, do Equador.

José Contreras iniciou a carreira no Zamora-VEN e acumula passagens por clubes de Colômbia, Costa Rica e França. Desde do começo de 2025, atua no Barcelona-EQU. Pela seleção da Venezuela, foi reserva nas edições de 2016 e 2024 da Copa América.