Teste de impedimento semiautomático no Beira-Rio é adiado; saiba quando será

Estádio colorado teve a instalação dos equipamentos em abril. Renan Mattos / Agencia RBS

Além da volta dos jogos oficiais para o Inter, a partida contra o Cruzeiro, válida pela 19ª rodada do Brasileirão, na quarta-feira (22), também será um marco na história do clube e do Estádio Beira-Rio. A tecnologia do impedimento semiautomático será testada pela primeira vez.

Os testes já vêm sendo feitos em partidas do futebol brasileiro, mas de forma "offline", sem interferência no jogo, tal qual será feito no Beira-Rio, na próxima semana. As câmeras enviarão as imagens e informações para análise dos lances na central do VAR da CBF, que fica no Rio de Janeiro.

Destaque na Copa do Mundo, agilizando algumas decisões de arbitragem, a ferramenta foi instalada no estádio colorado no fim de abril. O objetivo é minimizar as longas paradas do VAR para checar lances envolvendo a marcação das linhas.

A ideia inicial é que o impedimento semiautomático fosse testado no jogo-treino contra o Caxias, nesta sexta-feira (17), mas não será possível. A coordenação do processo é da CBF. Da parte do Inter, a instalação está concluída e opera da forma esperada.

Ainda em abril, o Inter recebeu a visita de membros da Diretoria de Arbitragem da CBF, que realizaram um ensaio na partida contra o Mirassol. Na ocasião, a entidade avaliou a experiência como positiva.

A CBF ainda não informou quando deve dar início oficialmente a tecnologia do impedimento semiautomático em todos os jogos do Brasileirão. Segundo o ge.globo, a entidade projeta ter a tecnologia presente nos jogos das quartas de final da Copa do Brasil, mas irá analisar a decisão semanalmente com base nos testes feitos nos estádios.

Como funciona

A tecnologia é realizada por meio de 28 aparelhos celulares de última geração que foram instalados em pontos estratégicos do estádio. Por meio das câmeras, são geradas imagens de alta definição que geram uma animação sobre o lance em questão.

Tanto atletas quanto a bola são mapeados por meio de milhares de pontos. Essas informações são enviadas ao VAR, que determina a decisão final.