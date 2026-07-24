Sem Rochet, Inter chega a Curitiba para a abertura do returno do Brasileirão

Com a presença de poucos torcedores, a delegação do Inter desembarcou em Curitiba no final da tarde desta sexta-feira (24). O Colorado enfrenta o Athletico-PR no sábado (25), às 18h30min, na Arena da Baixada, pela 20ª rodada do Brasileirão.
O time chegou ao Paraná ainda sem a presença do seu goleiro titular. Em processo de retreinamento em função de uma lombalgia, segunda divulgação do departamento médico do Inter, Rochet permaneceu em Porto Alegre.
Por outro lado o recém-contratado Matheus Cunha foi relacionado pela primeira vez. A tendência, porém, é que Anthoni siga como titular do gol colorado.
Mistério
A escalação será mantida em mistério até uma hora antes do jogo. A comissão técnica de Paulo Pezzolano costuma variar bastante a formação sempre levando em conta as características do adversário.
Neste sábado (25), o time será comandado pelo auxiliar Esteban Conde. Pezzolano foi liberado para viajar para o Uruguai em função da morte de sua mãe.
O jogo contra o Athletico-PR será o de abertura do returno do Campeonato Brasileiro. Na primeira rodada, o Inter foi derrotado no Beira-Rio pela equipe treinada por Odair Hellman, por 1 a 0. Em Curitiba, o Inter precisa de um bom resultado para não correr o risco de ingressar no Z-4 ao final da rodada.
Confira os relacionados para a partida
Goleiros: Anthoni, Matheus Cunha e Filipe Sírio
Laterais: Matheus Bahia, Bruno Gomes, Braian Aguirre, Bernabei e Luiz Felipe
Zagueiros: Mercado, Juninho, Pedro Kauã, Maripán e Félix Torres
Volantes: Bruno Henrique, Villagra, Paulinho e Alan Rodriguez
Meias: Allex e Alan Patrick
Atacantes: Carbonero, Alerrandro, Vitinho, João Bezerra, Fabrício Prado
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