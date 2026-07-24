Inter

20ª rodada
Notícia

Sem Rochet, Inter chega a Curitiba para a abertura do returno do Brasileirão

Matheus Cunha é relacionado pela primeira vez, mas Anthoni deve ser o titular do gol

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Leonardo Acosta

De Curitiba

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