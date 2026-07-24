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Sem Rochet e outros quatro desfalques, Inter divulga relacionados para enfrentar o Athletico-PR

Equipe gaúcha vem de derrota para o Cruzeiro no meio de semana

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