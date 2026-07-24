Inter chegou em Curitiba na tarde desta sexta-feira. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter divulgou nesta sexta-feira (24) a lista de relacionados para a partida contra o Athletico-PR. Neste sábado (25), às 18h30min, as equipes se enfrentam na Arena da Baixada, pela 20ª rodada do Brasileirão, a primeira do segundo turno.

Com relação aos jogadores que estiveram à disposição, o Inter tem três novidades. O jovem João Bezerra entrou na vaga de outro atleta da base, Gabriel Vinícius. Já o zagueiro Pedro Kauã, do time sub-20, assume o lugar de Victor Gabriel, que cumprirá suspensão.

A lista também conta com a presença do recém contratado Matheus Cunha. O goleiro de 25 anos foi relacionado pela primeira vez no novo clube.

Além do defensor, o Inter tem quatro desfalques por questões físicas, os mesmos que não estiveram aptos contra o Cruzeiro. Rochet está em fase de retreinamento após apresentar lombalgia.

Já Thiago Maia e Benjamin, que tiveram lesões musculares na coxa esquerda, entram no processo de retreinamento na próxima semana. No caso de João Victor, que lesionou a coxa direita, a previsão de recuperação é de três semanas.

Na Arena da Baixada, o Inter será comandado por Esteban Conde, auxiliar de Paulo Pezzolano. O técnico colorado foi liberado das atividades após a morte de sua mãe, na quinta-feira (23).

Veja a lista de relacionados

Goleiros : Anthoni, Filipe Sírio e Matheus Cunha;

: Anthoni, Filipe Sírio e Matheus Cunha; Laterais : Bernabei, Braian Aguirre, Luiz Felipe e Matheus Bahia;

: Bernabei, Braian Aguirre, Luiz Felipe e Matheus Bahia; Zagueiros : Félix Torres, Mercado, Juninho, Maripán e Pedro Kauã;

: Félix Torres, Mercado, Juninho, Maripán e Pedro Kauã; Meias : Alan Patrick, Alan Rodríguez, Allex, Bruno Gomes, Bruno Henrique, Paulinho e Villagra;

: Alan Patrick, Alan Rodríguez, Allex, Bruno Gomes, Bruno Henrique, Paulinho e Villagra; Atacantes: Alerrandro, Carbonero, Fabrício Prado, João Bezerra e Vitinho.