Sem ritmo e com falha; veja como foi a estreia de Maripán pelo Inter

Maripán foi titular na sua estreia. Ricardo Duarte / SC Internacional

Uma das novidades do Inter após a Copa do Mundo foi a contratação do zagueiro Guillermo Maripán, 32 anos, que estreou como titular na quarta-feira (22). O chileno foi participativo, mas ficou nítida a falta de ritmo de jogo durante a derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, no Beira-Rio.

Ele iniciou num esquema com três zagueiros, atuando pela esquerda, enquanto Félix Torres jogou pela direita e Mercado centralizado.

No primeiro gol dos mineiros, Maripán foi surpreendido com uma bola nas costas em que Kaio Jorge saiu na cara de Anthoni para marcar. O atacante cruzeirense até parecia impedido, mas Mercado dava condições. O zagueiro estreante até tentou buscar na corrida, mas não teve velocidade suficiente.

No segundo gol, mais um exemplo da falta de ritmo de Maripán. Matheus Pereira teve muitos méritos para limpar a marcação e finalizar cruzado, porém, o chileno poderia ter chegado mais inteiro para atrapalhar o chute.

Mesmo quando recuperar o ritmo, Maripán terá dificuldades marcando os lados do campo, pois não tem a velocidade como uma das principais características.

De positivo da estreia fica a boa precisão de passes, com 89% de acerto; os duelos ganhos pelo alto, com seu 1m93cm de altura; e nas recuperação de bola, com cinco, segundo o Sofascore.

A tendência é de que Maripán recupere o ritmo e siga como titular nos próximos desafios do Inter. No sábado (25), o Colorado enfrenta o Athletico-PR, na Arena da Baixada, pelo Brasileirão.