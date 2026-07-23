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Sem ritmo e com falha; veja como foi a estreia de Maripán pelo Inter

Zagueiro foi titular na derrota para o Cruzeiro, no Beira-Rio

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Alex Torrealba

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