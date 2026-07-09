São Paulo cancela jogo-treino contra o Inter; saiba o motivo

Jogo-treino seria realizado no Beira-Rio. Jefferson Botega / Agencia RBS

O São Paulo cancelou o jogo-treino contra o Inter. A atividade estava agendada para ocorrer na manhã do próximo sábado (11), no Beira-Rio.

A opção foi do clube paulista, que priorizou a permanência no CT da Barra Funda, onde realizará atividades contra equipes locais — Primavera e Santo André. Desta forma, não precisará perder tempo de treinamento com deslocamento até Porto Alegre.

É o segundo jogo-treino colorado que foi cancelado por pedido do adversário. Na última quarta-feira (8), o oponente seria o São José, que desistiu do trabalho por causa dos jogos decisivos contra a Portuguesa-RJ, pela Série C.

A saída encontrada foi enfrentar o Cerro Largo, do Uruguai, vencido por 2 a 0, com gols de Vitinho e Alerrandro. Antes disso, o time de Paulo Pezzolano havia vencido o Coritiba por 1 a 0.