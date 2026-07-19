Sandro, ex-volante do Inter, escala time com melhores companheiros e brinca: "Quem colocou dinheiro no meu bolso foi o Bale"

Tottenham foi o primeiro clube europeu de Sandro. GLYN KIRK / AFP

A adaptação ao futebol europeu foi difícil para o jovem Sandro de 21 anos que não sabia falar inglês. Mas o resultado nos gramados começou a ajudar e, rapidamente, o ex-volante do Inter conquistou o torcedor. Foram quatro anos no Tottenham com direito a partidas na Premier League e na Champions League.

Em entrevista exclusiva a Zero Hora, Sandro relembra que foi no clube inglês que conheceu o seu melhor amigo no esporte, o goleiro Gomes. Foi no clube do norte da Inglaterra que ele jogou ao lado de Luka Modrić e daquele que considera o melhor jogador com quem atuou junto: Gareth Bale:

— Modrić é gênio, maestro. Mas quem decidia, quem colocou dinheiro no meu bolso foi o Bale (risos).

Além dos amigos e dos craques com quem atuou no Tottenham, Sandro também destacou ex-companheiros do Inter na seleção dos melhores jogadores com quem ele jogou na carreira.

Ao ser questionado sobre a seleção dos craques que atuou ao lado, ele fez uma mescla de jogadores do Inter e do Tottenham e fica na dúvida apenas na posição de camisa 10. Mas escolhe o armador do time:

— O camisa 10 é D'Alessandro ou Van der Vaart. Os dois são muito feras, mas eu vou de D'Alessandro por conta da Libertadores.

Equipe ideal

O time ideal de Sandro tem: Gomes; Nei, Vertonghen, Bolívar e Kleber; Guiñazu, Modrić e D'Alessandro; Bale, Taison e Harry Kane.

Sandro também defendeu o Queens Park Rangers e o West Bromwich, mas a passagem mais marcante na Inglaterra foi pelo Tottenham.

Por mais que ele não se coloque como um ídolo da equipe, o carinho que recebe dos torcedores, que costumam convidá-lo para assistir as partidas do time em camarotes, mostra o contrário.

— Eu sempre fui um cara aberto, disposto a aprender. Então, eu acho que esse carinho veio por isso. Eu estava no Tottenham e estava lá de corpo e alma. Eu me entreguei, aprendi a língua rápido, aprendi o jogo inglês rápido e me doei 100%. É um carinho e uma identificação muito forte de ambas as partes — disse Sandro.