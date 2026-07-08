Saiba quanto o Inter receberá da Fifa pelos jogadores que participaram da Copa do Mundo

Rochet disputou apenas um tempo em três partidas da Copa do Mundo. Eitan Abramovich / AFP

A Copa do Mundo ainda não acabou, mas o Inter já sabe quanto receberá da Fifa pela participação de jogadores no Mundial. Rochet defendeu o Uruguai, e Félix Torres representou o Equador.

No total, o Inter irá receber 380 mil dólares (aproximadamente R$ 1,9 milhão). Deste valor, 95 mil dólares são referentes à participação de ambos e dos demais atletas que representaram o clube nas Eliminatórias.

Como a seleção uruguaia foi eliminada na fase de grupos da Copa do Mundo, Rochet rendeu ao Inter 135 mil dólares. Já Félix Torres, que deixou a competição na fase de 16 avos, é responsável por 150 mil dólares.

O valor faz parte de uma política da Fifa que busca dividir 350 milhões de dólares entre os times que cederam atletas para a Copa do Mundo e para as Eliminatórias. É a forma encontrada pela entidade para compensar o período em que os jogadores ficam fora de seus clubes.