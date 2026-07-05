Saiba quando Rochet e Félix Torres retornam aos treinos no Inter

Após disputarem a Copa do Mundo pelas respectivas seleções do Uruguai e do Equador, Rochet e Félix Torres são aguardados no treinamento do Inter marcado para esta segunda-feira (6), no CT Parque Gigante, a partir das 10h.
No caso do goleiro Rochet, ele foi liberado pela seleção uruguaia após a derrota para a Espanha, resultado que culminou na eliminação da equipe ainda na fase de grupos.
A partida ocorreu no dia 26 de junho, em Guadalajara, no México, pela terceira rodada do Grupo H. O goleiro do Inter entrou no segundo tempo da derrota por 1 a 0 para a Espanha. Nos últimos dias, Rochet foi autorizado para ficar com a família.
Já Félix Torres esteve com a seleção do Equador até a fase de 16 avos de final. No dia 30 de junho, também no México, os equatorianos perderam por 2 a 0 para os donos da casa e deram adeus ao Mundial. O zagueiro do Inter atuou apenas nos minutos finais da partida contra a Alemanha, no encerramento da fase de grupos do Grupo E.
Este domingo (5) é de folga para os jogadores do Inter, que realizaram um jogo-treino diante do Coritiba no sábado (4), com portões fechados, no Beira-Rio. A reapresentação do elenco está marcada para a manhã desta segunda-feira.
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