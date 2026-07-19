Rochet treina pela primeira vez no campo e pode reforçar o Inter contra o Cruzeiro 

O Inter pode ter um reforço contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira (22), na volta do Brasileirão. Rochet treinou normalmente neste domingo (19) e poderá atuar diante dos mineiros.
O uruguaio, que enfrenta problemas físicos há dois anos, voltou aos treinos no CT Parque Gigante há duas semanas. Entretanto, o camisa 1 não tinha ido a campo pelo planejamento do clube de evitar novas lesões.
Nos próximos dias, Pezzolano deverá esboçar a equipe titular nos treinos. Caso tenha condições, Rochet poderá reaparecer no time desbancando Anthoni, que foi titular nos jogos-treino.
Em paralelo, o uruguaio vive a expectativa para saber se permanecerá no Beira-Rio em 2027. Caso ele atinja 60% das partidas, o vínculo é renovado automaticamente.
Matheus Cunha, contratado junto ao Cruzeiro, ainda não estreará por pertencer ao clube mineiro.
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar