Inter

Volta do Camisa 1
Notícia

Rochet treina pela primeira vez no campo e pode reforçar o Inter contra o Cruzeiro 

Uruguaio aprimorou a parte física nas últimas duas semanas 

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Saimon Bianchini

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