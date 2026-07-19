Rochet treina pela primeira vez no campo e pode reforçar o Inter contra o Cruzeiro 

Rochet treinou normalmente neste domingo. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

O Inter pode ter um reforço contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira (22), na volta do Brasileirão. Rochet treinou normalmente neste domingo (19) e poderá atuar diante dos mineiros.

O uruguaio, que enfrenta problemas físicos há dois anos, voltou aos treinos no CT Parque Gigante há duas semanas. Entretanto, o camisa 1 não tinha ido a campo pelo planejamento do clube de evitar novas lesões.

Nos próximos dias, Pezzolano deverá esboçar a equipe titular nos treinos. Caso tenha condições, Rochet poderá reaparecer no time desbancando Anthoni, que foi titular nos jogos-treino.

Em paralelo, o uruguaio vive a expectativa para saber se permanecerá no Beira-Rio em 2027. Caso ele atinja 60% das partidas, o vínculo é renovado automaticamente.

Matheus Cunha, contratado junto ao Cruzeiro, ainda não estreará por pertencer ao clube mineiro.



