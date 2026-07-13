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No gol
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Rochet retorna nesta semana aos treinos de campo do Inter e passará por "vestibular" antes de ter contrato renovado

O vínculo do goleiro se encerra em dezembro. Há uma cláusula de renovação automática caso atue em 60% das partidas. O índice atual está em 53%.

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