Rochet retorna nesta semana aos treinos de campo do Inter e passará por "vestibular" antes de ter contrato renovado

Direção colorada confia em Rochet. Ricardo Duarte / Inter,divulgação

Rochet será reincorporado aos treinos de campo do Inter nesta semana. O goleiro, de 33 anos, após ser reserva na Copa do Mundo, ganhou um “voto de confiança” mesmo num momento de incertezas sobre o gol colorado. Ele precisa aumentar o nível de participação em jogos para renovar automaticamente. Em paralelo, o clube busca uma “sombra” para o camisa 1.

O vínculo de Rochet se encerra em dezembro. Há uma cláusula de renovação automática caso atue em 60% das partidas. O índice atual está em 53%.

Matemática

O Inter tem garantidos 22 confrontos até finalizar a temporada. Mais jogos vão ocorrer caso a equipe avance na Copa do Brasil. O cálculo de momento é que ele precise fazer 15 jogos para ativar a cláusula.

Os dirigentes do Inter não duvidam da sua qualidade técnica e nem dá sua vontade em campo. Aliás, a comissão agora foi incorporada com Rogério Maia, ex-Santos, Atlético-MG e Flamengo, para corrigir eventuais falhas dos jogadores da posição. Também se aposta no critério técnico do uruguaio.

Preocupação física

A principal preocupação com Rochet é física. Foram diversas lesões nos últimos dois anos que geraram a desconfiança. O plano colocado em prática foi de, desde o retorno do atleta, fazer reforço muscular para prevenir novos problemas.

José Contreras

Em paralelo, o clube negocia com José Contreras, venezuelano, de 31 anos, do Barcelona de Guayaquil. Ele foi indicado em março pelo próprio treinador Paulo Pezzolano ao CAPA (Centro de Análise e Prospecção de Atletas) para uma investida. A ideia é “elevar a régua” em treinos e ter uma sobra à altura do uruguaio. Anthoni, que perderia espaço, pode ser negociado.

Também pesa para a permanência de Rochet no Beira-Rio dois fatores: a liderança no vestiário e ausência de ofertas. As especulações de interesse de Nacional da Colômbia e dos argentinos River e Boca não foram adiante.