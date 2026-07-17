Quem é Thiago Borbas, centroavante uruguaio oferecido ao Inter 

O centroavante uruguaio Thiago Borbas. Ari Ferreira / Red Bull Bragantino/Divulgação

A busca por um centroavante é prioridade no Inter após a saída de Rafael Borré. O nome mais recente ligado ao Colorado é o de Thiago Borbas, uruguaio de 24 anos que foi oferecido por empresários.

Nascido em Montevidéu, Thiago Borbas surgiu no River Plate, do Uruguai. A estreia nos profissionais ocorreu em setembro de 2020, aos 18 anos.

Em 2022, teve sua temporada mais artilheira no país vizinho, com 19 gols marcados em 44 jogos. Naquele ano, além de artilheiro do Campeonato Uruguaio com 18 gols em 36 partidas, foi eleito o melhor jogador jovem da competição.

Em novembro de 2022, foi vendido para o Bragantino e assinou contrato por cinco temporadas. O clube paulista pagou 4,8 milhões de euros, cerca de 26 milhões de reais na cotação da época.

No primeiro semestre de 2023, se tornou uma espécie da talismã da equipe de Bragança Paulista, com uma sequência de oito gols feitos nos minutos finais das partidas.

Na sequência no futebol brasileiro, no entanto, não mostrou o desempenho esperado. Entre 2023 e 2025, foram 134 jogos com a camisa do Bragantino, com 27 gols anotados e seis assistências.

Em janeiro deste ano, foi emprestado ao Real Oviedo, da Espanha. Na Europa, foi a campo em 12 oportunidades e não balançou as redes.

Pré-lista em 2022

Thiago Borbas fez parte da pré-lista do Uruguai, com 55 nomes, para a Copa do Mundo de 2022. Posteriormente, ficou de fora da convocação final do técnico Diego Alonso.

Em junho de 2023, foi convocado por Marcelo Bielsa para dois amistosos. Fez sua estreia pelo Uruguai no segundo tempo da partida contra a Nicarágua, em Montevidéu, quando substituiu Matías Arezo.