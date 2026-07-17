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Quem é Thiago Borbas, centroavante uruguaio oferecido ao Inter 

Jogador de 24 anos pertence ao Bragantino e estava emprestado para o Real Oviedo, da Espanha

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