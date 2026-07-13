Quem é Matheus Cunha, goleiro do Cruzeiro oferecido ao Inter

Reserva no time mineiro, Cunha deve ser negociado pela Raposa. Gustavo Martins / Cruzeiro,Divulgação

Ainda sem a confirmação da permanência de Rochet, o Inter segue no mercado em busca de mais uma opção para o gol colorado. Conforme o colunista de Zero Hora, Vagner Martins, o nome de Matheus Cunha, do Cruzeiro, foi oferecido.

Com nove jogos no Brasileirão, ele pode defender outra equipe do torneio em 2026. O contrato com o Cruzeiro vai até o fim de 2028. O ex-titular do clube mineiro virou a quarta opção do técnico Arthur Jorge. Ele sofreu fortes críticas de torcedores do time mineiro após falhas.

Matheus Cunha foi formado na base do São Paulo e, depois de disputar 55 jogos pelo Flamengo, foi contratado pelo Cruzeiro no início deste ano. Ele chegou à Raposa já com o pensamento de uma possível aposentadoria de Cássio — atualmente com 39 anos.

Lesão e falhas no gol

No entanto, nem tudo saiu como o planejado para o goleiro de 25 anos. Logo no começo da temporada, receberia chance como titular, mas uma lesão no joelho o afastou das primeiras rodadas do Mineiro.

A oportunidade apareceu novamente com grave lesão de Cássio, ainda em março. E o Cruzeiro optou por apostar em Matheus Cunha novamente. Mas, depois de nove partidas como titular, perdeu a posição para o jovem Otávio após falhas. Com a preferência de Artur Jorge pela cria da base no gol, a direção da Raposa optou por negociar Cunha.

Além de Otávio, o Cruzeiro tem Léo Aragão e Marcelo Eráclito para o gol. Cássio tem boa evolução na recuperação da cirurgia no joelho e deve ficar disponível na segunda quinzena de agosto.