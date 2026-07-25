Quem é Esteban Conde, auxiliar de Pezzolano que comandará o Inter contra o Athletico-PR

Neste sábado (25), o Inter enfrenta o Athletico-PR, fora de casa, e não terá Paulo Pezzolano na casamata. O treinador foi liberado para acompanhar as cerimônias de despedida de sua mãe, que morreu na quinta-feira (23). Sendo assim, o auxiliar Esteban Conde irá comandar a equipe na Arena da Baixada, às 18h30min.
O assistente já esteve à frente do Inter na derrota para o Bahia por 1 a 0, na sexta rodada do Brasileirão, quando Pezzolano cumpriu suspensão. No Gauchão, ele também comandou o Inter contra o Ypiranga, na primeira fase, quando a equipe perdeu por 2 a 1.
Conde foi goleiro e teve mais de 500 jogos como profissional, com uma partida pela seleção uruguaia — um amistoso contra a Irlanda, em 2017. Começou a sua carreira no Rentistas, mas despontou para o futebol como titular do Danubio durante os anos 2000.
Na equipe dos Jardines del Hipódromo, Conde foi titular e campeão do Campeonato Uruguaio de 2007, então o terceiro da história do clube. Na decisão por pênaltis, contra o Peñarol, ele pegou uma das cobranças. O ex-atleta também foi batedor de pênaltis no Danubio: anotou seis gols entre 2009 e 2010.
O maior número de títulos de Conde, entretanto, foi conquistado como reserva da Universidad do Chile. Contratado a pedido de Gerardo Pelusso, Conde sofreu com lesões e foi substituído por Miguel Pinto, que se tornou ídolo da equipe, e depois por Johnny Herrera. Ganhou três campeonatos chilenos e uma Sul-Americana, mesmo disputando 23 partidas em três anos.
Teve uma passagem pelo Atlético Rafaela, da Argentina, antes de voltar para o Uruguai, onde fez mais de 150 partidas pelo Nacional. Pela equipe tricolor, tem quatro títulos uruguaios. Passou pelo Banfield, pelo Atenas e encerrou a carreira no Danubio em 2022.
Experiência como treinador
Antes de se tornar auxiliar de Pezzolano, Conde também teve uma experiência como treinador, justamente no Danubio, onde foi ídolo. A temporada de 2023, entretanto, ficou longe de ser memorável: a equipe alvinegra ficou na 13ª posição.
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