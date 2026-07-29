Pezzolano volta à casamata após ficar de fora do último jogo. Ricardo Duarte / Internacional

Inter e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 19h30min, pela 21ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorre no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Próximo da zona de rebaixamento, o Colorado pode ter mudanças na equipe para enfrentar os cariocas.

Paulo Pezzolano volta a comandar o Inter após ficar de fora contra o Athletico-PR e pode tirar Alerrandro do time para a entrada de Bruno Henrique. Assim, Vitinho seria improvisado na frente.

O provável time titular do Colorado tem Anthoni; Félix Torres, Mercado, Maripán e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Gomes, Vitinho e Bernabei; Carbonero e Alerrandro (Bruno Henrique).

O Colorado inicia a 21ª rodada como o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O saldo de gols coloca o Inter à frente de Vasco e Remo, que também somam 21 pontos.