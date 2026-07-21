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Qual o goleiro do Inter tem menor média de gols sofridos em 2026? Confira os números

Trio tem desempenho semelhante e disputa a titularidade do gol colorado

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Saimon Bianchini

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