Qual o goleiro do Inter tem menor média de gols sofridos em 2026? Confira os números

Da esquerda: Anthoni, Rochet e Matheus Cunha. Colagem sobre fotos / Ricardo Duarte / Inter / Divulgação | YouTube @GZH / Reprodução

O segundo semestre deve ser de disputa no gol do Inter. De volta após a Copa do Mundo e de dois anos marcados por problemas físicos, Rochet tenta engatar sequência, mas terá a concorrência do reserva Anthoni e do recém-contratado Matheus Cunha.

Abaixo, Zero Hora apresenta o rendimento de cada um dos goleiros em 2026. Confira.

Rochet

O uruguaio, que volta após atuar apenas um tempo na Copa do Mundo, soma 19 partidas com 19 gols sofridos em 2026. Todas as vezes que ele foi vazado neste ano, foi atuando pelo Colorado. Ao todo, Rochet passou ileso por seis compromissos na temporada.

Anthoni

O gaúcho, por sua vez, acumula 14 atuações com 15 gols sofridos em 2026. Ele não foi vazado em apenas quatro jogos nesta temporada.

Matheus Cunha

Nova contratação que não poderá enfrentar o Cruzeiro nesta quarta-feira (22), por pertencer aos mineiros, Matheus Cunha levou 13 gols em 12 partidas neste ano.

Quem joga?

Por enquanto, o favorito para ser o titular é Rochet. Há dúvidas, contudo, sobre o rendimento físico do goleiro, que teve lesões variadas nos últimos dois anos.

O Inter recentemente decidiu trocar a preparação de goleiros para tentar corrigir a situação. A aposta, agora, é no trabalho do dia a dia de Rogério Maia, ex-Santos, Flamengo e Atlético-MG.

O rendimento do uruguaio e o desempenho dos demais goleiros em treinos, desta forma, devem definir a continuidade ou mudança no gol colorado até dezembro.