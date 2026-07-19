Qual deve ser o time do Inter contra o Cruzeiro? Veja os favoritos de Pezzolano

Inter teve escalações variadas nas últimas semanas. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Após três jogos-treino, todos vencidos pelo Colorado, Paulo Pezzolano indicou jogadores favoritos para assumir a titularidade contra o Cruzeiro. Zero Hora lista quem apareceu mais vezes nas escalações variadas da equipe.

Apenas quatro atletas começaram os testes diante de Coritiba, Cerro Largo-URU e Caxias nas últimas duas semanas: Anthoni, Bruno Gomes, Bernabei e Vitinho. O argentino foi utilizado na ponta duas vezes, assim como Bruno como volante. Vitinho foi colocado como "falso 9".

A alternância de ambos é algo recorrente na estratégia do treinador uruguaio. Com isso, Aguirre e Matheus Bahia podem aparecer como titulares. Outros jogadores utilizados duas vezes nos testes foram: Braian Aguirre, Mercado, Victor Gabriel, Villagra, Matheus Bahia, Paulinho, João Victor, Allex e Carbonero.

Desta forma, a partir das formações originais nos jogos-treino, a tendência de escalação é: Anthoni; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Villagra, Paulinho, João Victor, Carbonero, Allex; Vitinho.

Atletas como Bruno Henrique, Alan Patrick e Alerrandro, que tiveram preparação diferenciada, ganharam espaço no decorrer dos amistosos e não podem ser descartados.

Pezzolano deve ensaiar variações táticas nos três treinos até enfrentar o Cruzeiro na retomada do Brasileirão, na quarta-feira (22), às 21h30min. Ele confirma aos jogadores quem começa apenas horas antes da partida, durante a preleção, na saída do hotel. Logo, o mistério deve persistir por mais alguns dias.



