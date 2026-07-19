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Retomada do Brasileirão
Notícia

Qual deve ser o time do Inter contra o Cruzeiro? Veja os favoritos de Pezzolano

Após três jogos-treino com escalações variadas, técnico colorado indicou jogadores que podem assumir a titularidade

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Saimon Bianchini

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