Quais são as chances de rebaixamento do Inter no Brasileirão

Equipe segue rondando a zona de rebaixamento. Ricardo Duarte / SC Internacional

O empate do Inter com o Flamengo na última quarta-feira fez com que o clube gaúcho seguisse próximo da zona de rebaixamento do Brasileirão. Com 22 pontos, o Colorado ocupa a 16ª posição, com a mesma pontuação do rival Grêmio, primeiro time dentro do Z-4.

Caso não vença o Palmeiras na 22ª rodada, pode ser ultrapassado por seus concorrentes diretos. No atual momento, conforme o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Inter tem 26% de chance de jogar a Série B em 2027.

A equipe de Paulo Pezzolano é o sétimo time com maior probabilidade de rebaixamento — Santos (28,9%), Grêmio (29%), Vasco (40%), Remo (48,4%), Mirassol (55,1%) e Chapecoense (94,9%).

Segundo a UFMG, atualmente, quem chegar aos 43 pontos no final do Brasileirão tem mais chance de permanência na Série A do que rebaixamento para a Segunda Divisão do Brasil.

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Tabela do Brasileirão