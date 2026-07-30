Próximo jogo do Inter: confira quando o Colorado volta a campo

Vitinho marcou contra o Flamengo, no Beira-Rio. Renan Mattos / Grupo RBS

Após o empate em 1 a 1 contra o Flamengo, em casa, o Inter voltará a entrar em campo no fim de semana. No próximo domingo (2), a equipe enfrentará o Corinthians, às 19h30min, no Estádio Beira-Rio.

A partida será válida pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A volta será disputada na semana seguinte, na quinta-feira (6), às 20h, na Arena Corinthians.

Pelo Brasileirão, o próximo compromisso do Inter será apenas no dia 9 de agosto, contra o Palmeiras, pela 22ª rodada, fora de casa.

Com o empate contra o Rubro-Negro, o Colorado ocupa no momento o 16° lugar, com 22 pontos. O time treinado por Paulo Pezzolano tem a mesma pontuação do Grêmio, mas supera o rival por conta de um gol marcado a mais.