Próximo jogo do Inter: confira quando o Colorado volta a campo

Colorado perdeu para o Athletico-PR na 20ª rodada. Ricardo Duarte / Internacional /Divulgação

Depois da derrota diante para o Athletico-PR, o Inter já tem data para voltar a campo. Na quarta-feira (29), o Colorado recebe o Flamengo, às 19h30min, no Beira-Rio, pela 21ª rodada.

A partida é mais um passo importante na briga da parte de baixo da tabela. O Colorado estacionou nos 21 pontos e pode entrar no Z-4 ainda nesta rodada.

Neste sábado (25), o Inter perdeu para o Athletico-PR por 2 a 0, com gols de Leozinho e Viveros. Comandado pelo auxiliar Esteban Conde, o Colorado contabilizou a quarta derrota consecutiva na competição.