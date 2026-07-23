Próximo jogo do Inter: confira quando o Colorado volta a campo

Depois da derrota diante do Cruzeiro, o Inter já tem data para voltar a campo. No sábado (25), o Colorado visita o Athletico-PR, às 18h30min, na Arena da Baixada.
Na noite desta quarta-feira (22), na volta ao Brasileirão depois da parada para a Copa do Mundo, o Inter levou 2 a 1 do Cruzeiro, em pleno Beira-Rio. Os gols foram marcados por Kaio Jorge e Matheus Pereira. Carbonero descontou, mas não evitou a derrota.
Com o resultado, o Colorado estacionou na 14ª posição, com 21 pontos. O rival do fim de semana, o Athletico, venceu na rodada: fez 2 a 1 de virada, no São Paulo, fora de casa.
📩 Receba as principais notícias do Inter direto no seu e-mail. Clique aqui e inscreva-se na newsletter do Colorado.