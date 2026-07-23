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Procuradoria do STJD pede que zagueiro do Inter seja suspenso até Gabriel Pec se recuperar

Atacante do Cruzeiro sofreu lesão na tíbia após falta violenta do zagueiro colorado 

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