Procuradoria do STJD pede que zagueiro do Inter seja suspenso até Gabriel Pec se recuperar

Atacante fazia a estreia pela Raposa. Lucas Bubols / Cruzeiro / Divulgação

A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) apresentou denúncia contra Victor Gabriel pelo lance que causou lesão de Gabriel Pec, na partida contra o Cruzeiro, na quarta (22). A entidade pediu que o zagueiro permaneça suspenso pelo mesmo tempo que durar a recuperação do atacante, com limite de até 180 dias.

O texto, de autoria do subprocurador-geral Ronald Siqueira Barbosa Filho, cita a súmula da equipe da arbitragem e material jornalístico para embasar a denúncia, alegando uso de força excessiva por parte de Victor Gabriel e a gravidade da lesão de Pec.

Victor Gabriel deve ser julgado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de jogada violenta. As penas variam de um a seis jogos por jogo brusco grave e com lesão corporal podendo ter o agravante de oito a 24 partidas.

A denúncia também pede a aplicação do parágrafo 3º, que estabelece que a punição equivalente entre o afastamento do denunciado e o tempo de afastamento do atingido, tendo em vista a grave lesão sofrida.

Victor Gabriel chegou de carrinho em Pec aos 13 do segundo tempo e recebeu o vermelho direto. O cruzeirense sofreu uma fratura na tíbia da perna esquerda e precisará passar por cirurgia, conforme informou o clube mineiro. Reforço para o segundo semestre da temporada, o atacante fazia sua estreia com a camisa celeste.