Príncipe do Futsal e aposta de Odair Hellmann: quem é Leozinho, meia do Athletico-PR que pode enfrentar o Inter

Leozinho vive bom momento no Athletico-PR. Luis Miguel Ferreira / Athletico-PR/Divulgação

Próximo adversário do Inter no Brasileirão, o Athletico-PR voltou após a Copa do Mundo com uma vitória sobre o São Paulo, fora de casa, por 2 a 1. O destaque da partida foi o meia Leozinho, jogador ainda pouco falado no futebol, mas que marcou o público do futsal com uma trajetória promissora e curta por conta do sonho dos gramados.

O sucesso do atleta começou nas quadras. No Magnus, de Sorocaba, Leozinho se profissionalizou em 2017 e foi campeão da Liga Nacional de Futsal, em 2020, e do Mundial de Clubes, em duas oportunidades, 2018 e 2019. O bom desempenho lhe rendeu a convocação para a Copa do Mundo de 2018, na Lituânia.

O jogador tem 27 anos e disputa apenas a quarta temporada como profissional de futebol. A trajetória teve início no Hercílio Luz, em 2023, para a disputa da Série D. No ano seguinte, reforçou o Ituano na Série B. Já em 2025, chegou ao Athletico-PR, que buscava um elenco mais barato para retornar à primeira divisão.

Antes da parada para a Copa do Mundo, ele já vinha tendo mais chances com Odair Hellmann, mas foi contra o São Paulo que teve a melhor atuação. Com dois gols marcados e titular pela primeira vez no Brasileirão, Leozinho pode ter garantido um espaço entre os 11 iniciais contra o Inter.

O Príncipe do Futsal

Jogador atuou apenas em um clube na modalidade, o Magnus. Guilherme Mansueto / Magnus / Divulgação

Não é uma alcunha fácil de ser carregada, mas fez sentido no período do jogador nas quadras. Ele chegou ao Magnus por meio de uma peneira sub-20, tendo de superar mais de 1000 jovens. Prontamente, o estilo driblador chamou a atenção do público, que começou a compará-lo com Falcão, o "Rei do Futsal".

O desempenho atraiu olhares de clubes do mundo inteiro e da seleção brasileira. Leozinho era tratado como um futuro melhor do mundo, não à toa foi eleito o melhor jogador jovem do mundo em 2019 e 2020.

Em 2022, ele teve o contrato rescindido com o Magnus por conta de desavenças com o técnico Ricardinho. Por mais que outras equipes de futsal tenham o procurado, o craque das quadras resolveu arriscar e tentar o sonho dos gramados.

— Eu sempre tive um sonho de ser jogador de futebol de campo, só que minha trajetória começou primeiro no futsal. Quando estava no meu auge, no meu ápice, decidi e tive a oportunidade de fazer essa troca. Muitos me chamaram de louco, que estava fazendo maluquice. Como um atleta que é duas vezes eleito o melhor jovem do mundo quer sair do esporte para tentar do zero? — disse Leozinho em entrevista a GE TV após a vitória sobre o São Paulo.

Aprovado por Odair Hellmann

Desde que começou no futebol, Leozinho tem falado abertamente sobre as dificuldades de adaptação com o esporte. Isso fica claro ao ver que o jogador não tem facilidade para disputar 90 minutos. Ainda, foi necessário se adaptar ao espaço do campo, muito maior em relação a quadra de futsal.

Na primeira temporada pelo Furacão, disputou 32 jogos, sendo um dos reservas mais utilizados. Ao todo, foram 842 minutos, uma média de 42 por jogo. Ele marcou três gols e deu duas assistências.

Sob o comando de Odair Hellmann, o jogador passou a trabalhar mais fundamentos de marcação, noção de espaço e posicionamento, que diferem do futsal.

— A comissão técnica do Odair também detectou que fisicamente ele estava muito abaixo. É um esporte diferente do futsal e não tinham trabalhado esta parte com ele. Ele chegou a passar mal em alguns treinos físicos por causa da diferença. Mas aos pouquinhos, foi ganhando espaço — explicou Monique Vilela, repórter da Rádio Transamérica, do Paraná.

Dentro de campo, o canhoto deixa claro as heranças das quadras. Acostumado a jogar no lado direito, como meia aberto, ele costuma aproveitar a facilidade com os dribles para tentar jogadas de um contra um. A clássica "pisada" também o acompanha nos lances em que procura a linha de fundo.

Nesta temporada, Odair seguiu apostando na evolução do atleta e propôs que jogasse no mesmo setor, mas com maior iniciativa para tentar jogadas pelo meio. Ele também ganhou posições na hierarquia do time a partir das saídas dos pontas Bruninho e Julimar.

Dois gols contra o São Paulo

Leozinho comemora os gols com um gesto de coroa em cima da cabeça por conta do apelido de Príncipe do Futsal. Luis Miguel Ferreira / Athletico-PR/Divulgação

Leozinho descreveu a partida contra o Tricolor Paulista como a melhor atuação de sua carreira. Antes da Copa do Mundo, ele já vinha sendo mais testado e mostrando maior naturalidade. Foi assim contra o Remo, quando teve um gol anulado, e contra o Mirassol, quando deu início a jogada do gol.

Contra o São Paulo, ele fez dois gols em cinco minutos. O primeiro apenas escorando para as redes, quase embaixo das traves, como é comum no futsal. Já o segundo foi em uma finalização após cobrança de escanteio.

Em 2026, Leozinho tem 12 jogos e três gols marcados. São 360 minutos em campo, o que dá uma média de 30 por jogo.

O desempenho recente tem agradado a comissão técnica e diretoria do Furacão, que renovou o contrato do atleta até o fim de 2028. Com base na atuação na última rodada, ele tem grandes chances de começar a partida contra o Inter, na Arena da Baixada.