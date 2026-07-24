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Príncipe do Futsal e aposta de Odair Hellmann: quem é Leozinho, meia do Athletico-PR que pode enfrentar o Inter

Jogador de 28 anos era destaque nas quadras e resolveu realizar o sonho de ser jogador de futebol

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Antonio Oliveira

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