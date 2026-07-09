Pezzolano mantém esquema do Inter e testa dupla em "posições de origem"

Pezzolano ainda faz testes para o segundo semestre. Renan Mattos / Agencia RBS

O período de testes durante a intertemporada tem sido positivo para o Inter. Após vencer o Coritiba por 1 a 0, a equipe venceu o Cerro Largo, do Uruguai, por 2 a 0, na quarta (8). Ambos os jogos foram disputados no Estádio Beira-Rio, sem a presença de torcida e da imprensa, algo que deve se manter nos próximos jogos-treino.

As atividades fechadas deram a Paulo Pezzolano a chance de fazer inúmeros testes. Com trocas ilimitadas, o treinador variou a posição de alguns jogadores, mas manteve como base o esquema que já usava antes da parada para a Copa do Mundo: o 4-5-1.

A atividade foi disputada em dois tempos de 45 minutos, ao contrário do jogo-treino contra o Coritiba, que teve três tempos de 30 minutos.

O terceiro teste do Inter durante a intertemporada será neste sábado (11), contra o São Paulo. Depois, o time enfrentará o Caxias, no dia 17 de julho. Ambos os jogos serão disputados em Porto Alegre.

Oficialmente, o Inter volta a jogar no dia 22, contra o Cruzeiro, no Beira-Rio, pela 19ª rodada do Brasileirão. A equipe ocupa a 14ª posição, com 21 pontos, um acima da zona de rebaixamento.

Bernabei na lateral

Ao iniciar a atividade na lateral-esquerda, Bernabei manteve a característica ofensiva, mas contou com o apoio do jovem Allex, mais à frente. Por conta desta alteração, Matheus Bahia disputou a atividade no "segundo time".

O jogador, inclusive, participou do segundo gol colorado. No segundo tempo, ele cruzou para Alerrandro cabecear para o fundo das redes. O lateral Luiz Felipe, de 20 anos, também participou do jogo-treino e entrou no decorrer da atividade.

Apesar do teste, a tendência é de que Bernabei siga como um jogador mais adiantado pela esquerda, principalmente pela boa participação ofensiva na primeira parte da temporada. Em 24 jogos no ano, ele soma oito gols e quatro assistências.

Bruno Gomes na posição de origem

Outra alteração se deu no posicionamento de Bruno Gomes. Titular da lateral direita do time, ele começou o jogo-treino como um dos volantes, atuando junto de Paulinho. Com isso, Braian Aguirre foi o titular na defesa pelo lado.

Bruno Gomes é volante de origem, por mais que no Inter tenha atuado mais como lateral. Ao ser testado novamente no meio, mostra que pode ser uma alternativa para Pezzolano no setor.

Nesta temporada, o jogador também atuou como uma espécie de terceiro zagueiro em alguns jogos. A ideia foi ter a boa saída de bola do jogador pelo lado direito.

Possíveis saídas?

Assim como contra o Coritiba, Alan Patrick não começou a atividade. O treinador uruguaio apostou em dois jovens abertos, Allex e João Victor, e Carbonero, conhecido pela velocidade, centralizado mais à frente. A escolha indica que Pezzolano manteve a ideia de priorizar a intensidade, ainda na lógica de ter um time mais reativo.

O rendimento do camisa 10 fez com que o Inter começasse a olhar para possibilidades de contratar um meia, também com características de armação, mas com custo mensal menor e idade mais nova.

Outro jogador que passou a ter o futuro em dúvida é o goleiro Rochet, que não participou do jogo-treino. Por mais que o Inter aposte na recuperação do goleiro para a sequência da temporada, com o respaldo de Paulo Pezzolano, o clube negocia com o venezuelano José Contreras, do Barcelona-EQU.