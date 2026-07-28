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Fim do trio de zaga?
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Pezzolano estuda mudanças na defesa do Inter para enfrentar o Flamengo

Treino de terça definirá a equipe para o jogo das 19h30min de quarta, no Beira-Rio

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Rafael Diverio

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