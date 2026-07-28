Pezzolano estuda mudanças na defesa do Inter para enfrentar o Flamengo

Time que enfrentou o Athletico-PR deve ser modificado. Ricardo Duarte / Internacional /Divulgação

As falhas de Victor Gabriel, Juninho e Félix Torres nas últimas partidas do Inter podem fazer Paulo Pezzolano rever o esquema com três zagueiros para enfrentar o Flamengo. O técnico estuda retornar ao modelo com uma dupla de zaga, colocando mais um volante para se juntar a Villagra, repetindo a ideia que funcionou melhor no ano.

Se optar mesmo pela volta ao 4-4-2, Pezzolano usará Maripán, que ainda está em fase de adaptação, e Mercado, que não jogou contra o Athletico-PR por causa do gramado sintético da Arena da Baixada.

Nesse desenho, novas interrogações aparecem. Uma é sobre a lateral direita. No melhor momento, Bruno Gomes ficou pelo lado, com Bruno Henrique jogando no meio-campo, com Villagra. A alternativa é Paulinho.

Mas o técnico pode, também, optar por colocar Aguirre na lateral e deixar Bruno Gomes no meio. A questão é que Aguirre está em negociações para sair do Inter o que deve pesar na escolha.

Assim, o time teria Anthoni, Bruno Gomes, Maripán, Mercado e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique, Vitinho, Carbonero e Bernabei; Alerrandro. O treino desta terça-feira será decisivo para Pezzolano escolher os titulares.