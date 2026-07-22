Pezzolano define goleiro para enfrentar o Cruzeiro no Beira-Rio

Anthoni será o titular contra o Cruzeiro. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Se havia dúvida sobre quem seria o goleiro do Inter no retorno após a Copa do Mundo, ela acabou. O Colorado entra em campo nesta quarta-feira (22), às 21h30min, contra o Cruzeiro, e o Sergio Rochet está fora da partida que ocorre no Beira-Rio. Anthoni será o titular.

Treinando desde o último domingo (19), o goleiro uruguaio ainda não está totalmente recuperado dos problemas nas costas. O técnico Paulo Pezzolano disse em entrevista recente ao ge que só utilizará Rochet quando ele estiver 100%.

Rochet está treinando, mas ainda não está 100%. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

— Ele tem muita coragem, muita personalidade. É um menino que sempre dá tudo no dia a dia. Quando ele não pode, é porque não pode de verdade. Está mal das costas. Na Copa, ele estava mal das costas, mas ele deu a cara dentro de campo jogando com o Uruguai. Outros jogadores não fazem. Então, nós precisamos recuperar ele, que esteja 100%, precisamos dele bem, e não que fique ainda que esteja por um momento bem, precisamos recuperar 100% dele — disse o treinador colorado.

Desta forma, sem Rochet, Anthoni será o titular contra o Cruzeiro. O recém-contratado Matheus Cunha não pode jogar por ser emprestado pelo clube mineiro. O Inter precisaria pagar para contar com o goleiro.

O uruguaio segue como dúvida para o final de semana, quando o Colorado enfrenta o Athletico-PR, no sábado (25), em Curitiba. Para este jogo, Anthoni poderá ganhar a concorrência de Cunha.

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