Pezzolano avalia possibilidade de treinar o Uruguai: "Não sei se eu quero hoje"

— O Uruguai vai decidir no próximo ano. (Diego) Forlán vai assumir como interino na equipe principal, mas o Uruguai vai decidir no próximo ano. Eu fico orgulhoso que esteja meu nome sempre em cima da mesa. É um orgulho, porque sua seleção é sua vida também. Para o brasileiro, jogador, treinador, seria o máximo dirigir sua seleção. Mas você não sabe quando. Não sei se eu quero hoje, se estou preparado para hoje, para amanhã, para o ano próximo. Mas é um objetivo, a médio e longo prazo, pode ser. O meu foco é o Inter, sempre o mostrei aqui internamente. Nunca falei nada disso, não me interessa isso hoje. O único que me interessa na minha realidade é o Inter — disse Pezzolano.