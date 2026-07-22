Pezzolano avalia possibilidade de treinar o Uruguai: "Não sei se eu quero hoje"

Por mais que seu nome tenha sido ventilado pela imprensa uruguaia para treinar a seleção celeste, Paulo Pezzolano garante que o foco está totalmente no Inter. Ainda assim, o treinador colorado disse sentir orgulho por ser citado como possível sucessor de Marcelo Bielsa.
Em entrevista exclusiva à reportagem do Esporte da RBS, Pezzolano comentou sobre a preparação do Inter para a retomada dos jogos oficiais e projetou a sequência do time na temporada.
Além disso, Paulo Pezzolano explicou como enxerga as especulações sobre treinar a seleção uruguaia. O treinador revelou se aceitaria um convite no momento.
— O Uruguai vai decidir no próximo ano. (Diego) Forlán vai assumir como interino na equipe principal, mas o Uruguai vai decidir no próximo ano. Eu fico orgulhoso que esteja meu nome sempre em cima da mesa. É um orgulho, porque sua seleção é sua vida também. Para o brasileiro, jogador, treinador, seria o máximo dirigir sua seleção. Mas você não sabe quando. Não sei se eu quero hoje, se estou preparado para hoje, para amanhã, para o ano próximo. Mas é um objetivo, a médio e longo prazo, pode ser. O meu foco é o Inter, sempre o mostrei aqui internamente. Nunca falei nada disso, não me interessa isso hoje. O único que me interessa na minha realidade é o Inter — disse Pezzolano.
Com Pezzolano no comando, o Inter entra em campo nesta quarta-feira (22), às 21h30min, contra o Cruzeiro, no Estádio Beira-Rio, pela 19ª rodada do Brasileirão.
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