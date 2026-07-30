Pai de reforço do Inter já fez gol contra o clube e homenageou o filho na comemoração; veja vídeo

A história do meia Calebe no Inter, reforço do Colorado para a sequência da temporada, não começou nesta semana, quando foi oficialmente apresentado e jogou pela primeira vez no novo clube, contra o Flamengo. Antes mesmo de nascer, o caminho do jogador já tinha cruzado com o Inter de forma inusitada.

Em 23 de outubro de 1999, o clube gaúcho enfrentava o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo abrindo o placar com um gol contra, o Colorado sofreu a virada e foi derrotado fora de casa. O gol da vitória dos paulistas foi de Bechara, de falta.

O fato é que o gol de empate do Botafogo-SP foi do atacante Jó. Na comemoração, ele imitou o clássico gesto de Bebeto na Copa de 1994, quando simulou que balançava um bebê no colo. A homenagem foi para a esposa, que esperava o primeiro filho do casal. Cerca de seis meses depois, nasceu Calebe.

— Naquele momento, eu tive a oportunidade de homenagear o Calebe, que estava vindo. Foi um momento muito emocionante. E a gente ter vencido aquele jogo contra o Inter, uma equipe muito grande, foi algo que me marcou muito — disse o pai de Calebe, que ainda completou:

— Aí eu pude fazer o "À la Bebeto" (risos). Só que não demorou muito, porque a câmera deu uma cortada, o pessoal vem e me abraça. Mas eu queria ter ficado mais um tempinho ali.

Segundo Jó, que atualmente prefere se identificar como Josias, o filho provavelmente já tinha assistido ao gol em vídeos. Mas a associação com o Inter só foi feita após a conclusão da negociação, quando ele contou a Calebe da situação.

— Esse detalhe, que eu fiz uma homenagem a ele neste gol, era algo que eu tinha arquivado com o tempo. Só que veio na minha memória, o detalhe do balançar, quando ele assinou com o Inter. Aí eu fui rever o gol e contei para ele — contou.

Dentro de campo, o Botafogo-SP também tinha como titular o zagueiro Índio, que veio a se tornar ídolo colorado anos depois.

Projeto social e empolgação com o filho no Inter

Jó foi nome importante no acesso do Botafogo-SP à Série A do Brasileirão, em 1998. Botafogo-SP / Arquivo

Com carreira em clubes do interior de São Paulo e do México, Josias trabalha atualmente como pastor de uma igreja evangélica e coordena uma escolhinha de futebol em Monte Azul Paulista. O projeto Escola de Futebol Jó Soccer tem caráter social, com cerca de 40 alunos com bolsa, e também particular, com outros 50.

A iniciativa contempla crianças entre cinco e 15 anos e teve o próprio Calebe como um dos alunos na infância. Atualmente, o projeto também conta com a participação da esposa de Josias, de um professor de futebol e do meia do Inter.

— Quando ele vem de férias, tem aquele momento com as crianças, que acaba sendo uma inspiração para elas, porque ele participou do projeto. Ele também jogou na nossa escolhinha — comentou Josias.

Mesmo distante, o pai acredita que a passagem de Calebe pelo Beira-Rio será um sucesso. Ele descreve o filho como mais maduro atualmente e contou o atleta passou a trabalhar junto de profissionais particulares, como preparador físico, coach mental e nutricionista.

— A gente sabe do potencial do Calebe. É um jogador que se tiver sequência, ritmo de jogo, ele vai ajudar muito o Inter. Não só pela técnica, mas com a ida dele ao Alavés, a gente viu a evolução na parte tática de recomposição, de ajudar a equipe, de se doar — comentou Josias.

Casado com a cantora gospel Sarah Beatriz, Calebe ainda não tem filhos. Mas se o futuro lhe der esta oportunidade, uma comemoração igual ao pai, mas com a camisa do Inter, pode deixar não só a família contente, como toda a torcida colorada.