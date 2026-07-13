Pague um, leve três: Inter lança campanha para sócios acompanharem três jogos no Beira-Rio

Inter espera aumentar a média de público no estádio a partir da campanha. Ricardo Duarte / SC Internacional

O Inter lançou uma campanha que busca levar mais torcedores ao Estádio Beira-Rio na volta dos jogos após a Copa do Mundo. Três das quatro primeiras partidas da equipe serão disputadas em Porto Alegre, duas pelo Brasileirão e uma pela Copa do Brasil.

O primeiro confronto será em 22 de julho, uma quarta-feira, às 21h30min, contra o Cruzeiro, pela 19ª rodada. Na semana seguinte, no dia 29, enfrentará o Flamengo, às 19h30min, pela 21ª rodada. E em 2 de agosto jogará contra o Corinthians, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Por conta do caráter decisivo da competição de mata-mata, o Inter já divulgou o serviço de jogo do duelo contra os paulistas. A partir das 14h desta segunda-feira (13), estará disponível no site Mundo Colorado o check-in para o confronto.

Os torcedores que garantirem a presença ganharão entrada gratuita para acompanhante para os jogos contra Cruzeiro e Flamengo.

Lote limitado

O lote promocional é limitado e estará disponível aos sócios Carteira Vermelha, Parque Check-In e Patrimonial Clube. A partir desta quinta-feira (16), às 10h, também estará disponível o check-in para as duas partidas válidas pelo Brasileirão.

O sócio que comprar ingresso para o jogo contra o Corinthians também terá direito a entradas gratuitas contra Cruzeiro e Flamengo.

Para os sócios adimplentes que realizarem o upgrade de modalidade associativa também será disponibilizado ingressos gratuitos para os próximos dois jogos no Beira-Rio. A quantidade de partidas depende do novo plano escolhido.

Confira as regras abaixo:

Upgrade de modalidade também dará ao sócio ingressos gratuitos. Inter / Divulgação

Serviço dos três próximos jogos no Beira-Rio

Três das quatro primeiras partidas do Inter na volta serão disputadas no Beira-Rio. Inter / Divulgação