Pachuca anuncia saída de Enner Valencia, ex-Inter

O Pachuca, do México, anunciou a saída do atacante Enner Valencia. O contrato do ex-jogador do Inter chegou ao final e não foi renovado. O equatoriano fica livre no mercado e pode assinar com outro clube sem custos.
Essa foi a segunda passagem de Valencia pelo clube mexicano, onde havia jogado em 2014. Ele atuava pelo Pachuca desde o meio do ano passado, quando deixou o Colorado por fim de contrato.
Valencia terminou a temporada no futebol mexicano com 26 gols em 47 partidas. Ele entrou na lista dos 20 maiores artilheiros da história do Pachuca.
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