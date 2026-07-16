Os números do centroavante de Copa do Mundo que está no radar do Inter

Álex Arce foi titular em cinco dos seis jogos do Independiente Rivadavia na Libertadores. Independiente Rivadavia / Divulgação

O centroavante Álex Arce, do Independiente Rivadavia, que está no radar do Inter, é artilheiro da Libertadores, com oito gols em cinco jogos.

O paraguaio de 31 anos foi titular em cinco dos seis jogos do Independiente Rivadavia na Libertadores, com média de 80 minutos em campo por jogo.

Na temporada, são 11 gols em 17 jogos. O número já é o mesmo feito por ele no ano passado inteiro. Já em 2024, o número mais do que triplicou: foram 36 bolas na rede na temporada.

Ele também foi convocado pela seleção do Paraguai para a Copa do Mundo e participou de duas partidas na campanha até a fase de mata-mata, contra Estados Unidos e Austrália.