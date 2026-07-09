Os motivos para as três ausências no jogo-treino do Inter

Maripán não participou dos testes de intertemporada. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Três jogadores não foram relacionados para o jogo-treino do Inter contra o Cerro Largo, do Uruguai, nesta quarta-feira (8): o goleiro Rochet e os zagueiros Maripán e Félix Torres. Apesar das ausências, o trio não preocupa para a retomada do Brasileirão, no fim do mês.

Conforme apurou a reportagem de Zero Hora, os atletas realizam trabalhos iniciais de intertemporada. Eles ainda não foram liberados para trabalhar com o restante do elenco e sob o comando do técnico Paulo Pezzolano.

Único reforço anunciado até agora pelo Inter, o zagueiro Guillermo Maripán chegou a Porto Alegre há uma semana. O chileno não joga profissionalmente desde o início de junho, quando serviu à seleção em amistosos contra Portugal e República Democrática do Congo.

Pelo Torino, entrou no segundo tempo da derrota de 2 a 1 para o Cagliari, pelo Campeonato Italiano, no dia 17 de maio.

Félix Torres e Rochet

O zagueiro Félix Torres e o goleiro Rochet se reapresentaram no CT Parque Gigante apenas na segunda-feira (6), depois de disputarem a Copa do Mundo.

O equatoriano atuou nos minutos finais da vitória sobre a Alemanha, na última rodada da fase de grupos, no dia 25 de junho. A equipe comandada por Sebastián Beccacece foi eliminada pelo México na fase de 16 avos.

O uruguaio também foi reserva, mas jogou o segundo tempo da derrota para a Espanha, no dia 26, substituindo o titular Muslera, que havia falhado.

O Colorado volta a jogar de forma oficial no dia 22 de julho, quando receberá o Cruzeiro, no Beira-Rio.