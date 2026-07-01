Os jogadores do Inter que podem assinar pré-contrato a partir desta quarta-feira; veja a lista

Thiago Maia é um dos jogadores com contrato até o fim do ano. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

A partir desta quarta-feira (1°), jogadores com vínculos a encerrar no fim de 2026 poderão assinar um pré-contrato com novas equipes e deixar seus clubes sem custos. O Inter trabalha com a possibilidades dos dois lados.

Uma das chegadas é o chileno Guillermo Maripán, zagueiro que poderá assinar até o fim de 2028 com o Inter a partir desta quarta. O clube avalia outros negócios nos mesmos moldes para reforçar o elenco.

Por outro lado, há jogadores que podem deixar o Inter sem custos. Neste grupo estão atletas que o clube não fará força para permanecer, mas também há nomes que o Inter não gostaria de perder.

Dois jogadores não seguirão. O primeiro é o volante Richard, que já negocia com outra equipe do futebol brasileiro.

O volante Ronaldo está mais perto de procurar um novo rumo do que de permanecer no Beira-Rio. O Inter prioriza uma negociação na metade deste ano para tentar lucrar algo com a saída. Porém, não há propostas pelo atleta.

Os mais experientes

Mercado e Bruno Henrique vivem situações parecidas. Jogadores de 39 e 36 anos, respectivamente, estão em estágio final da carreira e visualizam duas possibilidades: aposentadoria ou contratos curtos, de preferência de uma temporada. A decisão sobre os próximos planos para a carreira partirá deles.

Thiago Maia

O volante de 29 anos já foi procurado pelo Inter para renovar o vínculo, mas não respondeu à proposta. Contratado em 2024 junto ao Flamengo por cerca de R$ 23 milhões, Thiago Maia não correspondeu às expectativas no clube.

O Inter tenta a renovação por entender que o jogador ainda tem mercado, tanto no Brasil quanto no Exterior, e gostaria receber algum valor pela saída. Não está descartado utilizá-lo como moeda de troca por outro atleta.

A situação Rochet

Rochet também tem vínculo até o fim da temporada, mas não pode assinar um pré-contrato com outro clube neste momento. Isso porque o acordo do goleiro com o Inter tem uma cláusula de renovação automática caso atinja um número de jogos estabelecido.

O uruguaio se reapresentará no Inter na segunda-feira (29) após a participação na Copa do Mundo. A partir do retorno, o clube se reunirá com o jogador e o seu estafe para entender se há o desejo de ser negociado ou se ele permanecerá pelo menos até o fim da temporada.

Os emprestados

Kayky, que não se reapresentou por conta de uma lesão nas férias, é um que não será comprado pelo Inter. Félix Torres foi titular na maior parte dos jogos, mas não se afirmou a ponto de convencer o time gaúcho a exercer a opção de compra. O Corinthians tem interesse em negociá-lo em definitivo caso apareça algum interessado. O atacante e o zagueiro têm contrato até o final do ano.

Villagra e Alerrandro, emprestados pelo CSKA, da Rússia, têm cláusulas de obrigação de compra em seus contratos com base em metas a serem atingidas.

O volante, titular indiscutível do time, deve ser comprado pelo Inter ao término da temporada. Já o centroavante, que se reapresentou com um percentual de gordura acima do desejado, não deve atingir as metas. A tendência é de que ele não seja comprado.