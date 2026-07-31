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Volta do Capitão
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O ressurgimento de Alan Patrick no Inter: nova função e liderança

Camisa 10 foi titular contra o Flamengo e participou dos gols tanto na frente quanto atrás

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Rafael Diverio

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