O que os colunistas de GZH disseram sobre o empate do Inter com o Flamengo

Inter e Flamengo empataram em 1 a 1 na noite de quarta (29), no Beira-Rio. Ricardo Duarte / SC Internacional

O Inter voltou a pontuar no Brasileirão após uma série de quatro derrotas consecutivas. Na noite de quarta-feira (29), no Beira-Rio, a equipe de Paulo Pezzolano ficou no 1 a 1 com o Flamengo de Leonardo Jardim, em partida válida pela 21ª rodada da competição.

Os gols da partida foram marcados por Vitinho, para os colorados, ainda na primeira etapa, e Samuel Lino, para o Rubro-Negro, já na reta final do segundo tempo.

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