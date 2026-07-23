O que os colunistas de GZH disseram sobre a derrota do Inter para o Cruzeiro

O Inter não voltou bem da parada para a Copa do Mundo. Após mais de 40 dias sem jogar pelo Brasileirão, a equipe de Paulo Pezzolano perdeu para o Cruzeiro, por 2 a 1, na noite de quarta-feira (22). Os gols da Raposa foram marcados por Kaio Jorge e Matheus Pereira, enquanto Carbonero descontou para o Colorado.