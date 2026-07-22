O provável time do Inter contra o Cruzeiro

Após a parada para a Copa do Mundo, o Inter volta a campo nesta quarta-feira (22). O Colorado recebe o Cruzeiro para a 19ª rodada do Brasileirão, no Beira-Rio, às 21h30min. O técnico Paulo Pezzolano vai montar o time com base nas observações feitas nos três jogos-treino da equipe na intertemporada.
Anthoni, Bruno Gomes, Bernabei e Vitinho foram titulares em todos os amistosos. Uma das novidades pode ser Vitinho atuando como falso 9. Bernabei foi testado no ataque, o que dá espaço para Matheus Bahia na defesa.
Atletas como Bruno Henrique, Alan Patrick e Alerrandro, que tiveram preparação diferenciada, ganharam espaço no decorrer dos amistosos e não podem ser descartados. A maior dúvida fica no gol, entre Rochet e Anthoni.
O provável Inter tem: Rochet (Anthoni); Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Villagra, Paulinho (Bruno Henrique), Vitinho, Carbonero e Bernabei; Alerrandro (Vitinho).
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