O provável time do Inter contra o Athletico-PR

Inter vem de uma derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, em casa. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter volta a entrar em campo neste sábado (25). A partir das 18h30min, a equipe enfrenta o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem Paulo Pezzolano, o time será comandado pelo auxiliar Esteban Conde. A primeira dúvida na escalação está no gol. Ainda sem Rochet, Anthoni é o mais cotado para começar, já que foi titular contra o Cruzeiro, mas Matheus Cunha já estará apto para estrear.

Depois, o Inter deve seguir com três zagueiros e pode ter uma linha de cinco defensores para conter os ataques do time paranaense. Nas alas, os escolhidos devem ser Matheus Bahia, que volta ao time titular, e Vitinho.

No meio, Villagra deve ter a companhia de Bruno Gomes, Bernabei e Carbonero. Alerrandro ainda é o mais cotado para iniciar o confronto.

Um provável Inter tem: Anthoni; Bruno Gomes (Félix Torres), Mercado e Maripan; Vitinho, Villagra, Bruno Henrique (Bruno Gomes), Bernabei e Matheus Bahia; Carbonero e Alerrandro.