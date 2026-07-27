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Novo plano para Bernabei e concorrência com São Paulo: como o Inter chegou a um novo lateral

Vinculado ao Bahia, Iago, 29 anos, está próximo de ser contratado por empréstimo até dezembro de 2026. Atleta foi revelado no Beira-Rio em 2017

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Rodrigo Oliveira

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Saimon Bianchini

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