Novo plano para Bernabei e concorrência com São Paulo: como o Inter chegou a um novo lateral

O clube entende que Iago pode dar uma nova característica ao lado esquerdo defensivo. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

A mudança de posição de Bernabei foi decisiva para o Inter buscar um novo lateral-esquerdo. O Colorado está próximo de contratar Iago, 29 anos, do Bahia, revelado no próprio clube gaúcho, em 2017.

Como o argentino hoje vem atuando como ponta esquerda, a direção e a comissão técnica consideraram importante buscar um outro defensor para disputar vaga no flanco com Matheus Bahia.

Além disso, o clube entende que Iago pode dar uma nova característica ao lado esquerdo defensivo, contribuindo com a saída de bola e dando um perfil mais construtor.

Conforme apurado por Zero Hora, a direção colorada superou a concorrência com o São Paulo, que também tinha interesse no atleta.

As negociações estão avançadas, embora o contrato ainda não esteja assinado.

Revelado pelo Inter, onde atuou entre 2017 e 2019, Iago atuou no Augsburg-ALE por cinco anos e foi repatriado pelo Bahia em julho de 2024.

Dando tudo certo, o atleta será emprestado pelos baianos aos colorados até dezembro de 2026.